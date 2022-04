F1, Gp Australia: super pole position di Leclerc davanti a Verstappen, 9° Sainz

MELBOURNE - Charles Leclerc si prende la pole position nel Gran Premio d'Australia. Prestazione clamorosa del monegasco della Ferrari, che chiude in 1:17.868, superando di 286 millesimi all'ultimo tentativo Max Verstappen. Terza posizione per Sergio Perez, che è però attualmente sotto investigazione per non aver rallentato a sufficienza in regime di bandiera gialla in Q2; quinto Lewis Hamilton. Lontano Carlos Sainz, solo nono ma molto sfortunato in quanto il suo giro migliore non è stato conteggiato per la bandiera rossa dopo l'incidente di Fernando Alonso. Partiranno dal fondo Nicholas Latifi (Williams) e Lance Stroll (Aston Martin), protagonisti di un incidente in Q1 per il quale eventuali sanzioni sono al vaglio della Direzione Gara.