F1, Wolff: "Mi chiedo come Hamilton e Russell possano guidare la W13"

ROMA - Lewis Hamilton in tredicesima posizione e George Russell in quarta nel Gp dell'Emilia Romagna. Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, è intervenuto per commentare il risultato a due facce del team: "L’auto è inguidabile e lo si vede dai rimbalzi sul dritto. A volte mi chiedo come i nostri piloti riescano a tenerla in pista. Hamilton si merita di meglio e noi siamo una squadra che deve fare del suo meglio metterlo nelle condizioni di lottare per le prime posizioni. La nostra vettura ha molto più porpoising degli altri. Non riusciamo a mantenerla bassa come vorremmo e questo ha delle implicazioni enormi su tutto il resto. Se riuscissimo a venirne a capo, riusciremmo a estrarre molto più potenziale".