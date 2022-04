F1, FIA sull'aumento delle Sprint nel 2023: "Stiamo ancora valutando"

ROMA - La FIA in una nota ha comunicato di non aver ancora preso una decisione su un eventuale aumento delle gare Sprint per il 2023. La prima delle tre in programma quest'anno si è già svolta a Imola, mentre le successive andranno in scena in Austria e in Brasile. La Federazione spiega che "la Formula 1 e i team hanno accolto con favore l'estensione a sei eventi sprint per la stagione 2023, che si correranno con lo stesso formato del 2022" ma che la FIA sta ancora valutando "l'impatto di questa proposta sulle sue operazioni a terra e sul personale".