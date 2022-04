F1, Hamilton sui social: "Deciderò io quando sarà finita"

ROMA - "Sto lavorando al mio capolavoro, deciderò io quando sarà finita". Sono le parole sui suoi canali social di Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo e oggi in grande difficoltà in Formula 1. Il vicecampione in carica arriva dal deludente tredicesimo posto di Imola. Dall'altro lato del box, invece, si segnala l'ottima continuità mostrata dal suo nuovo compagno di scuderia: George Russell. Il classe 1998 è stato infatti l'unico pilota a piazzarsi sempre nella top 5 in queste prime 4 tappe del mondiale.