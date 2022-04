F1, Vettel: "Futuro? Non ho ancora preso una decisione"

ROMA - "Sono ancora qui, enon ho preso una decisione, dipende da quanto sarà competitiva la macchina, come andranno le gare e come si svilupperà la squadra. Non sto mentendo sul mio futuro, me ne sto occupando e ho molte idee a riguardo". Sebastian Vettel ha parlato così in un'intervista a "Bild", lasciando aperte varie strade per il suo futuro in Formula 1. L'ex Ferrari ha iniziato in ritardo la sua seconda stagione in Aston Martin, avendo saltato i Gp in Bahrain e Arabia Saudita, e dopo quattro gare (di cui due sole disputate) è quattordicesimo in classifica piloti.