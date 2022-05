F1, prove libere 1 Gp Miami: Leclerc e la Ferrari al comando, terzo Verstappen

MIAMI - Charles Leclerc è il più veloce nella prima sessione di prove libere al Gran Premio di Miami, quinto appuntamento stagionale della Formula 1. Il monegasco della Ferrari, sul nuovo circuito in Florida, firma il crono di 1:31.098 con gomma rossa e precede la Mercedes di George Russell. Terzo tempo per la Red Bull di Max Verstappen davanti al compagno di squadra Sergio Perez e all'AlphaTauri di Pierre Gasly, rispettivamente in quarta e quinta posizione. Sesto Carlos Sainz, che però fa segnare il tempo su gomma media. Piccolo errore per lo spagnolo, che va in testacoda a poco più di dieci minuti dal termine, non arrecando però nessun danno alla sua monoposto. Settimo Alexander Albon davanti a Lewis Hamilton, che chiude in ottava piazza la prima sessione. Poco dopo la metà dell'ora in pista, l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas finisce in testacoda e va contro le barriere, facendo scattare la bandiera rossa per una decina di minuti.