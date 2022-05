F1 Gp Miami, diretta qualifiche: dove vederle in tv

MIAMI - Scattano le qualifiche del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento stagionale del mondiale Formula 1. Il Circus debutta sul circuito della Florida, dove le Ferrari cercheranno di riscattarsi dopo i risultati deludenti dell'ultimo weekend di Imola. Max Verstappen arriva all'impegno statunitense, invece, forte del bottino pieno di punti raccolti in Italia, e, più dietro, anche Mercedes dovrà cercare soluzioni per risalire la china. La terza sessione di prove libere del Gran Premio è in programma sabato 7 maggio alle ore 19:00, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 22:00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà possibile vedere in differita le qualifiche dalle ore 23:30. La gara, invece, è in programma domenica 8 maggio alle ore 21:30, oppure in differita su TV8 dalle ore 23:00.