F1, Leclerc: "Circuito impegnativo, ci sono presupposti per weekend interessante"

MIAMI - Charles Leclerc è soddisfatto dopo il venerdì di prove libere nel Gran Premio di Miami 2022. Il pilota monegasco della Ferrari ha chiuso in seconda posizione le FP2, ma soprattutto è stato il migliore nella simulazione del passo gara. "È stata una giornata positiva. Ci siamo dedicati alla ricerca del passo, e abbiamo imparato parecchio sul circuito. È un circuito impegnativo, ma molto bello da guidare. Siamo riusciti a completare il programma effettuando tutte le prove che avevamo pianificato. I piloti sembrano tutti vicini tra loro, quindi ci sono i presupposti per un weekend interessante", le sue parole al termine delle FP2. Leclerc ha poi aggiunto: "I sorpassi saranno complicati, perché c'è molto grip nella traiettoria ideale e poco fuori. In più l'asfalto è molto aggressivo con le gomme, la loro gestione potrà fare la differenza in gara".