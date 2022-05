F1, Verstappen: "Sorprendente essere così competitivo"

MIAMI - Max Verstappen ha conquistato la terza posizione nella sessione di qualifiche del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del mondiale 2022 di F1. Il pilota della Red Bull ha commesso un errore nell'ultimo tentativo per cui non è riuscito ribattere a Charles Leclerc e Carlos Sainz, che scatteranno dalla prima fila. Ma l'olandese rimane comunque fiducioso: "Nel complesso sono piuttosto soddisfatto. Ieri ho fatto 4-5 giri, tutta la giornata di oggi l’ho usata per imparare la pista, per trovare un buon bilanciamento in macchina. Essere così competitivi in qualifica è stato abbastanza sorprendente, perché questa non è una pista facile da apprendere. Chiaro, vorrei essere in pole, ma considerando da dove venivamo il lavoro è stato buono. Dobbiamo iniziare a renderci i weekend meno difficili, altrimenti così è sempre complicato", le sue parole al termine della sessione.