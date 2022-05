F1, Wolff: "Dopo Barcellona sapremo la vertità sulla W13"

ROMA - Non è stato il migliore degli inizi di stagione per la Mercedes in Formula 1. Ai microfoni di "Motorsport", il team principal Toto Wolff ha provato ad analizzare le problematiche sorte nei primi mesi del 2022 per la scuderia di Brackley: "Di base - ha detto il team principal - non eliminerei nulla, ma i nostri ingegneri devono avere il beneficio del dubbio. Abbiamo prodotto grandi vetture e crediamo che la strada tracciata dalla W13 possa essere quella giusta. A Barcellona abbiamo già girato a febbraio e potremo raccogliere più dati. È una questione di fisica, non di cose mistiche".