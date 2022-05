F1, Marko: "Gli incidenti di Sainz hanno avuto un peso per la Ferrari"

ROMA - Il mondiale di Formula 1 non si corre solo in pista. Con l'introduzione del budget cap, infatti, le scuderie si sfidano anche sul piano degli aggiornamenti, il cui costo deve però tenere conto degli imprevisti nelle varie gare del calendario. Mattia Binotto, team principal della Ferrari, aveva provato a fare una stima di quanto speso finora dalla Red Bull, in grande ripresa a Imola e a Miami. L'italiano aveva parlato di un 75% su un totale di circa 10 milioni di euro, ma subito dalle colonne di "Motorsport" è arrivata la risposta di Helmut Marko, uomo simbolo nel box Red Bull: "Questi numeri sono sciocchezze. Non siamo poi in una situazione diversa dalla Ferrari. Gli incidenti di Sainz (a muro a Melbourne, a Imola e nelle libere di Miami, ndr) non possono non aver avuto un peso economico", ha infatti detto l'austriaco.