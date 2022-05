F1, Norris: "Non sono sorpreso dai punti di forza di Mercedes"

ROMA - La Mercedes in Formula 1 è alla ricerca di certezze, a fronte di risultati pesanti che stentano invece ad arrivare. La quinta e sesta posizione al Gran Premio di Miami, firmate da George Russell e Lewis Hamilton, hanno però mostrato una crescita rispetto alle precedenti uscite. Anche Lando Norris, alfiere della McLaren, si è accorto di questi miglioramenti: "Hanno capito qualcosa in più, ma non sono sorpreso - le sue parole riportate da "Racingnews365" -. In Florida hanno massimizzato il potenziale dellla loro vettura".