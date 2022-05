F1, Szafnauer: "In Alonso rivedo Vettel. A Barcellona possiamo far bene"

ROMA - Due veterani di una generazione di Formula 1 che pian piano sta lasciando il posto ai più giovani, ma che in pista possono ancora dire la loro. Fernando Alonso e Sebastian Vettel , piloti rispettivamente Alpine e Aston Martin , si preparano al Gran Premio di Spagna e Otmar Szafnauer , team principal della scuderia francese - che li ha avuti in gestione entrambi -, ha parlato così al quotidiano spagnolo "AS": " Alonso è molto simile a Vettel . È veloce nell'imparare i circuiti, dare feedback e adattarsi alle diverse situazioni in pista. Non lascia nulla di intentato e cerca di guadagnare su ogni millesimo . È un pilota formidabile: mi ricorda Vettel".

Sul Gp di Spagna

Alonso si prepara - assieme a Carlos Sainz - per il Gran Premio di casa e non c'è alcun dubbio sul fatto che il pilota Alpine cercherà di non sfigurare. L'ex Ferrari carica l'ambiente, come spiega ancora il team principal: "Ognuno ha la propria personalità e il segreto è mettere da parte le accuse e cercare tutti insieme una soluzione". La scuderia motorizzata Renault dovrebbe portare a Barcellona degli aggiornamenti e Szafnauer spera per il meglio: "Spero che l'Alpine vada bene a Barcellona, ??è un circuito dovrebbe agevolarci. In tanti dicono che, se sei forte a Barcellona, ?allora lo ?sarai nella maggior parte delle piste".