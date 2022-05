F1, Norris: "Speriamo in un impatto positivo degli sviluppi"

ROMA - Il Gran Premio di Spagna si prepara ad accogliere la Formula 1 . I piloti e i team arrivano alla spicciolata e la McLaren è ansiosa di provare i suoi aggiornamenti a Barcellona. "Sono entusiasta di tornare in Europa e di correre a Montmelò questo fine settimana. Il circuito mi piace e mi sono lasciato alle spalle il ritiro di Miami: ora sono pienamente concentrato sulla gara che mi aspetta", ha detto Lando Norris . "Abbiamo girato bene qui durante i test, quindi non vedo l’ora di confrontare le attuali prestazioni con i dati ottenuti in precedenza. Miami ci dice che abbiamo ancora molta strada da fare e speriamo che gli aggiornamenti del team ci diano la spinta necessaria per affrontare questo doppio appuntamento ", ha poi concluso il britannico con un occhio al Gran Premio immediatamente successivo, quello di Monaco.

Le parole di Ricciardo

"Non vedo l’ora di andare in Spagna - ha invece detto Ricciardo - visto che a Miami ci sono state delle belle battaglie, ma si è rivelato un circuito difficile. Ora dobbiamo mantenere una mentalità positiva e applicare tutto ciò che abbiamo imparato dallo scorso weekend di gara. L'anno scorso qui ho fatto bene quindi non vedo l’ora di tornare in pista con le nuove vetture regolamentari e di sfruttare al meglio la MCL36". "Avendo effettuato i test a febbraio - continua poi l'australiano - abbiamo un’idea più precisa di cosa aspettarci con i nuovi regolamenti. Sarà bello vedere dove possiamo apportare migliorie. Le nostre prestazioni dopo il Bahrain testimoniano che possiamo lottare costantemente per la top 10, quindi continueremo a spingere e torneremo più forti".