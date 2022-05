F1, Verstappen dietro a Leclerc: "Ho perso potenza, non ho fatto l'ultimo tentativo"

BARCELLONA - Max Verstappen rimane dietro a Charles Leclerc nella qualifica di Barcellona . Il pilota olandese della Red Bull deve accontentarsi della seconda posizione, che in qualche modo lo costringerà ad essere più aggressivo del solito in partenza domani: "Problema di potenza? Difficile dire se mi sia costato la pole - ha detto a caldo -. Sicuramente non ho potuto fare il tentativo. Ho perso potenza. Avevo il DRS ma non potevo spingere. Peccato, ma partire dalla prima fila è comunque un buon risultato. Certo, avrei voluto fare l’ultimo tentativo. Nelle ultime gare andavamo molto bene nella gestione gomme. Domani farà molto caldo per tutti e su questa pista sarà difficile superare. Ma speriamo che la nostra macchina sia più delicata sulle gomme. Dirlo adesso è difficile”.

L'analisi di Max

Tuttavia, Verstappen ha anche ammesso che non rischierà il tutto per tutto in partenza, pur volendo mettere pressione a Leclerc: “Domani la gara è lunga e non ha senso giocarsi tutto in curva 1 sarà il consumo delle gomme con temperature così alte a fare la differenza. La partenza qui sarà importante, ma non decisiva. La pista è severa sulla gomme, ma sappiamo di avere un pacchetto competitivo”, conclude.