F1, Gp Spagna: la classifica piloti aggiornata

BARCELLONA - Charles Leclerc perde la vetta della classifica piloti di Formula 1 dopo il Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento stagionale. Il monegasco della Ferrari, vittima di un problema alla monoposto che lo ha costretto al ritiro, cede la leadership della graduatoria a Max Verstappen, vincitore a Barcellona e ora al comando davanti al rivale della Rossa. Terza posizione per Sergio Perez, secondo nella gara in Catalogna, mentre in quarta piazza c'è George Russell, anche lui sul podio quest'oggi. Quinto Carlos Sainz, quarto al traguardo nella gara odierna.