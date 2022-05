F1, Newey: "Red Bull sensibile al vento. Nuove vetture? Puntare all'efficienza"

Il commento di Newey

La sensazione di Newey però è che le nuove vetture non siano il massimo dell'efficienza. Ne ha parlato infatti a "Motorsport Magazin", dove ha detto: "In poche annate, il limite di peso è aumentato da 600 kg e 30-40 kg di zavorra a 800 kg e oltre. Stiamo lavorando come pazzi per raggiungere il peso minimo previsto ora. Le auto sono diventate più grandi e più pesanti e non efficienti aerodinamicamente perché fanno molta resistenza. Questa direzione, presa anche dall'industria automobilistica, è sbagliata: auto sempre più grandi e pesanti". "La questione - afferma Newey - è la quantità di energia necessaria per muovere il mezzo. Secondo me, abbiamo bisogno di auto più piccole, più leggere e più efficienti dal punto di vista energetico".