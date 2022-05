F1, Hamilton: "Speravo di avere fortuna, per una volta"

MONTE CARLO - Lewis Hamilton non può certo sorridere dopo la sessione di qualifiche nel Gp di Monaco 2022. Il britannico della Mercedes non è riuscito a dare seguito alle buone indicazioni dopo Barcellona, e partirà dall'ottava posizione, avendo chiuso a più di un secondo da Charles Leclerc. "Speravo che il meteo potesse essere un fattore creando opportunità, portando a diverse strategie da parte delle scuderie. Sarebbe bello avere fortuna, per una volta. È tutto l’anno che sono sfortunato, prima o poi finirà", le sue parole. Hamilton ha dovuto lottare con una monoposto difficile da guidare: "Mi aspettavo queste difficoltà, anche a Barcellona abbiamo faticato a velocità basse. In gara andò meglio, ma non sul giro singolo, per cui ero preparato a ciò, qua a Monaco. Ma a causa dei rimbalzi, è perfino peggio di quanto ci aspettassimo. Saltelliamo dappertutto e a qualunque velocità, è così difficile…".