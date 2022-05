F1, Steiner: "Non si può fare un altro incidente così. Valuteremo"

ROMA - Il Gran Premio di Monaco si è concluso con un doppio ritiro per la Haas del team principal Gunther Steiner . Kevin Magnussen ha gettato la spugna dopo un problema tecnico, mentre c'è stata tanta paura per Mick Schumacher . La sua vettura si è infatti spezzata in due ed è andata ditrutta. Questo, oltre ad pesare sulla classifica, avrà però conseguenze anche sulle economie della scuderia. "Con Mick abbiamo ovviamente visto cosa è successo. Non è bello avere di nuovo un grave incidente. Dobbiamo vedere come andremo avanti d'ora in poi ", ha detto Steiner ai microfoni ufficiale del Circus dopo la gara.

Le parole di Schumacher

Queste invece le parole di Mick Schumacher, ancora alla caccia dei suoi primi punti in Formula 1 e sotto esame per un sedile nel 2023: "Sto bene. Ovviamente è una situazione molto seccante. Penso che in termini di ritmo eravamo decisamente lì, ed era solo questione di tenere la macchina in carreggiata e sfortunatamente non sono riuscito a farlo. Eravamo in grado di attaccare e spingere. È stata una questione di centimetri alla fine, ed è stato sufficiente per perdere tutto il grip che pensavi di avere. E questo è il risultato".