F1, Peter Bayer lascia il ruolo di direttore esecutivo del Circus

ROMA - " La FIA ha annunciato la fuoriuscita dall'organigramma di Peter Bayer, già segretario generale per lo sport dal 2017 e direttore esecutivo della F1 dal 2021 . Inizialmente sarà sostituito da Shaila-Ann Rao, ex consigliera speciale del Team Principal Mercedes, Toto Wolff". Questo il comunicato apparso sulla pagina ufficiale della Formula 1 , che ha annunciato così la partenza di Peter Bayer , manager austriaco già capo della Divisione Sport della FIA e ideatore del World Rally-Raid Championship.

I ringraziamenti dalla FIA

"La FIA ringrazia calorosamente Bayer per i risultati apportati allo sviluppo dello sport automobilistico negli ultimi cinque anni. La FIA gli augura tutto il meglio per il futuro". Così la Federazione ringrazia il suo ormai ex direttore esecutivo, che - come anticipato - lascerà il suo posto a Shaila-Ann Rao. La dirigente di Genf (Svizzera), prima di entrare nel box di Toto Wolff, è stata inoltre Legal Director della FIA dal 2016 al 2018.