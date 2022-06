F1, Russell: "Dopo sette gare mi immaginavo di vincerne almeno una"

La costanza di Russell

In attesa del Gran Premio dell'Azerbaijan, ottava tappa della Formula 1, Russell può però vantarsi di essere il pilota più continuo del paddock: sempre in top 5 nelle prime sette gare. “Non credo avremmo potuto ottenere risultati migliori in alcune gare, ma i margini per migliorare ci sono. Voglio lottare per questo campionato". L'ex Williams non dimentica però la concorrenza: “Davanti a noi ci sono piloti del calibro di Verstappen e Leclerc, ma, come squadra, dobbiamo solo continuare a spingere e devo continuare a farlo anche io", ha poi concluso Russell.