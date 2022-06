F1, Sainz quarto a Baku: "Oggi si poteva fare una doppietta"

BAKU - Deve accontentarsi della quarta posizione Carlos Sainz, che scatterà dalla seconda fila nel Gp dell'Azerbaijan, ottavo appuntamento di Formula 1. Lo spagnolo della Ferrari ha assaporato la prima pole position della sua carriera, ma non è riuscito a migliorarsi nel secondo tentativo ed è stato scavalcato da Leclerc e dalle due Red Bull. Sainz comunque guarda il lato positivo e ammette: "Dopo un paio di gare in cui non mi trovavo, qui a Baku finalmente ho più confidenza e sono anch'io nella battaglia. Sono contento di come sto in macchina".