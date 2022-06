F1, Perez in seconda fila a Baku: "Peccato per il problema al motore"

BAKU – Nonostante il secondo posto e, di conseguenza, la prima fila nel Gp dell’Azerbaijan, Sergio Perez non è particolarmente soddisfatto delle qualifiche. Il pilota della Red Bull ha infatti parlato di un problema alla vettura che non ha aiutato, spiegando: “Non è stata una qualifica ideale. Abbiamo riscontrato un problema al motore faticando un po’ in termini di potenza in quanto non riuscivamo ad accenderlo. Tuttavia Leclerc ha fatto un ottimo giro perciò non so se, senza questo problema, avremmo fatto la pole”.