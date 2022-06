F1, Horner: "Porpoising Mercedes? Un tuffo in area di rigore"

ROMA - Il porpoising è un tema ritornato in voga in Formula 1 . I saltellamenti dovuti all'effetto suolo hanno messo ancora a dura prova i piloti, ma Christian Horner , team principal della Red Bull, crede che la Mercedes stia esagerando sotto questo punto di vista. Hamilton è infatti uscito dalla vettura toccandosi la schiena e i team radio tra lui e il box a Baku erano costellati di lamentele sul porpoising. "Non mi sembrerebbe giusto penalizzare chi ha fatto un buon lavoro , rispetto - ci tiene a precisare il britannico - a chi magari ha mancato gli obiettivi. Direi ai miei piloti di protestare il più possibile via radio e di farne una questione di fondamentale importanza: fa parte del gioco. È come tuffarsi in area di rigore ".

I sospetti di Horner

Toto Wolff, dopo il Gran Premio dell'Azerbaijan, ha spiegato come Hamilton avesse sofferto molto la gara, ipotizzando perfino un forfait del suo pilota in Canada. Horner replica al viennese: "Un possibilità è alzare la vettura possono farlo, ma questo va a discapito delle prestazioni e non si dovrebbe mai far correre una macchina non sicura. È un problema dei tecnici, perché la questione è diversa per tutti". Horner quindi lancia l'accusa: "La cosa più semplice da fare è lamentarsi dal punto di vista della sicurezza. Se si trattasse di un reale problema di sicurezza per l’intera griglia di partenza, allora si dovrebbe prendere realmente in considerazione questo aspetto. Ma se il problema riguardasse solo persone o team isolati, allora è un problema loro".