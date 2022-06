F1, Hamilton non molla: "In Canada a qualunque costo"

ROMA - Le immagini di Lewis Hamilton che si tocca, dolorante, la schiena all'uscita dell'abitacolo della sua W13 hanno fatto il giro del web. Il porpoising - anche se Christian Horner, team principal Red Bull, non ci crede - ha lasciato il segno sul sette volte iridato, che però sui propri social rassicura tutti e scrive: "È stata dura e ho avuto difficoltà nel dormire , ma il giorno successivo alla gara mi sono svegliato con sensazioni positive. La mia schiena ne ha risentito, ma fortunatamente non è niente di serio ".

Le parole di Hamilton

Le frasi di Toto Wolff, che addirittura ipotizzava un possibile forfait del pilota britannico per il Gran Premio del Canada, nona tappa della Formula 1, sono dunque acqua passata. Hamilton infatti afferma: "Ho fatto agopuntura e fisioterapia e sto già lavorando con il team per migliorare. Dobbiamo continuare a lottare. Dobbiamo farlo ora o mai più. Sarò lì questo weekend e non me lo perderei per nulla al mondo".