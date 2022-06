F1, Mazepin punge Schumacher: "I risultati parlano per lui"

ROMA - "Mick? I suoi risultati parlano da soli, non c’è altro da aggiungere". Nikita Mazepin non si risparmia nel punzecchiare Mick Schumacher, ex compagno di squadra alla Haas, dopo le prime otto gare stagionali della Formula 1. Il pilota russo, intervistato dai russi di "Championat", ha parlato anche della scuderia e del suo sostituto, Kevin Magnussen: "Di Magnussen non sono sorpreso, del team Haas invece sì, so quali sforzi abbiamo fatto insieme l'anno scorso e non mi aspettavo andasse così veloce in stagione, è più forte di altre squadre".