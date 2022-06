F1, Verstappen: "In Canada punteremo a un'altra doppietta"

ROMA - Il Gran Premio del Canada , nono weekend di gara per la Formula 1 , è alle porte e i piloti della Red Bull si godono il momento dopo la doppietta di Baku, la terza stagionale per Max Verstappen e Sergio Perez . In vista della gara sul circuito di Montreal, l'olandese iridato ha parlato così ai canali ufficiali della sua scuderia: "Sarà emozionante tornare lì e vedere com’è la pista, che ha un layout unico. Sarà interessante anche vedere come sarà l’asfalto , sperando che la nostra macchina funzioni bene questo fine settimana. Dopo l’1-2 di Baku, sarebbe bello lasciare il Canada con lo stesso risultato . È fantastico essere in testa in entrambi campionati, ma la strada è ancora lunga".

Le parole di Perez

Dopo il "No fighting" di Christian Horner a Baku, Perez approda in Canada voglioso di rivincita. "Il momento è importante per la squadra. I punti di Baku sono stati ottimi per noi e. Per me è stata una giornata a tratti frustrante, ma comunque sono arrivato secondo con il giro più veloce, quindi non è andata così male", spiega l'ex Sauber. "Questa vettura - aggiunge il messicano - si esalta sui cittadini, dunque siamo fiduciosi di poter mettere in pista un’altra prestazione ottima questo fine settimana. È bello tornare in Canada, il circuito mi piace e con una monoposto così sarà ancor più divertente".