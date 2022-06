F1, Alonso: "Weekend incredibile, i fan mi hanno spinto"

MONTREAL - L'eroe di questo sabato del Gp del Canada non può che essere Fernando Alonso, capace di centrare una strepitosa prima fila. Sul circuito di Montreal, lo spagnolo dell'Alpine scalza il connazionale Sainz dalla seconda piazza proprio negli istanti finali e si candida ad essere tra i protagonisti della gara . "E' una sensazione fantastica, un weekend incredibile per noi. Di solito il venerdì andiamo bene, poi perdiamo un po’ di passo al sabato. Stavolta no, le condizioni ci hanno un po’ aiutato e la macchina è stata eccezionale" ha affermato Alonso.

Le sensazioni di Alonso

Sicuramente l'assenza nel Q3 di Perez e Leclerc ha aiutato, ma Fernando ci ha messo del suo. Non si può infatti considerare un caso questa seconda posizione, anche in virtù dell'ottima prestazione nelle FP3 in mattinata. "Ero molto a mio agio e i fan mi hanno spinto - ha aggiunto Alonso, che infine ha preannunciato cosa accadrà in gara - Credo che attaccherò Max alla prima curva". A dargli ragione o meno sarà solamente la pista, che tra meno di 24 ore si prepara ad accogliere i piloti nel nono appuntamento stagionale di Formula 1.