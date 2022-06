F1, Verstappen: "Ultimi giri divertenti, ho dato tutto"

MONTREAL - Max Verstappen vince il Gp del Canada ed è sempre più leader del mondiale di Formula 1, con ormai nove gare in archivio. A differenza di altri Gran Premi, questa volta l'olandese della Red Bull non ha passeggiato, anzi ha dovuto prestare molta attenzione a Carlos Sainz negli ultimi giri. A spuntarla, però, è stato ancora una volta lui e la classifica generale gli sorride sempre di più. "La Safety Car non ha aiutato, dato che la Ferrari era molto veloce in pista e per me è stata dura. Ho dato tutto e Sainz ha fatto lo stesso, è stato entusiasmante".