F1, la Red Bull scarica Juri Vips: conclusa l'indagine sulle frasi razziste

ROMA - Una settimana. Tanto è durata l'investigazione interna da parte della Red Bull per chiarire le responsabilità di Juri Vips , pilota di Formula 2 estone che si è reso protagonista di un episodio di razzismo online . Il 21enne di Tallinn stava infatti giocando in diretta Twitch ad un noto sparatutto, quando si è lanciato in epiteti offensivi ed atteggiamenti omofobi. Ora, dopo sette giorni, arriva il comunicato della Red Bull: "A seguito dell'investigazione sull'incidente online che ha coinvolto Juri Vips, Oracle Red Bull Racing ha estinto il contratto di Juri come collaudatore e pilota di riserva. Il team non tollera nessuna forma di razzismo ".

Incognita Formula 2

Per Vips quest'anno c'è stato addirittura un assaggio di Formula 1 nelle libere 1 del Gran Premio di Spagna. Ora per lui si apre però il rebus Formula 2, campionato che lo vede correre con la Hitech Gran Prix. Il team con sede a Silverstone ha come team partner la Red Bull e non si è ancora pronunciata sul suo futuro. Non è chiaro dunque se la sua permanenza nel campionato cadetto verrà garantita. Tuttavia, questa nota ufficiale della Red Bull resterà come una macchia sulla carriera di Vips, che rischia di essere pesantemente condizionata da questo episodio.