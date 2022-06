Caso Piquet, scende in campo Paulo Coelho: "Mi scuso in nome del Brasile"

ROMA - " Caro Lewis Hamilton, Piquet è al momento l’autista del peggior presidente della storia del Brasile . Le sue frasi razziste dimostrano il suo disperato bisogno di tornare sotto i riflettori. Mi scuso a nome del popolo brasiliano, che ti rispetta e ti ama ". Non usa mezzi termini lo scrittore e poeta brasiliano Paulo Coelho per rivolgersi a Lewis Hamilton , vittima di frasi razziste pronunciate da Nelson Piquet , brasiliano ed ex pilota di Formula 1 , che ha vinto tre mondiali negli anni Ottanta.

Le scuse di Coelho

Lo scrittore di fama mondiale ricorda a Hamilton che il Brasile gli è amico. Non molto tempo fa, infatti, il parlamento di Brasilia ha conferito la cittadinanza onoraria al pilota Mercedes, da sempre ammiratore di Ayrton Senna. Ciononostante, il commento di Piquet è sintomo di quanto ci sia ancora tanta strada da fare per correggere atteggiamenti retrogradi. Per approfondire la questione, Coelho accusa Piquet di essere autista di Jair Bolsonaro, presidente del Brasile dal 2019, in quanto l'ex pilota ha guidato la Rolls Royce presidenziale in occasione del 7 settembre scorso, Festa dell'Indipendenza brasiliana.