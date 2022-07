F1, Latifi: "Forse non correrò nel 2023, presto incontrerò Capito"

ROMA - Nicholas Latifi rischia il posto in Formula 1. Errori, anche grossolani, si stanno infatti rivelando fatali per il pilota canadese della Williams, mai a punti in questo mondiale. Le sue parole ai tedeschi di "RTL" suonano come una resa: "Le mie prestazioni quest’anno potrebbero non essere sufficienti per mantenere il mio posto in F1 per il prossimo anno. Voci e critiche fanno parte del gioco. Ma se credete a tutto quello che viene scritto, la mia stagione avrebbe dovuto essere finita dopo Montreal".