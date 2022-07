F1, Gp Austria in diretta tv: orari e dove vederlo

ROMA - Dopo Silverstone, la Formula 1 si sposta al Red Bull Ring per il Gran Premio di Austria , undicesima tappa del Mondiale 2022, resa ancor più interessante dalla seconda gara sprint stagionale. Carlos Sainz si è preso la sua prima vittoria in carriera, mentre Max Verstappen vuole riscattarsi dopo un weekend non al meglio delle sue possibilità. Si parte venerdì 8 luglio con le prove libere 1 alle 13:30, mentre alle ore 17 si svolgeranno le qualifiche. Sabato andranno in scena le prove libere 2 alle 12.30, con la gara sprint prevista alle 16:30 . L'appuntamento con la gara è fissato invece domenica 10 luglio alle ore 15 .

Tutte le info sul Gp di Austria



Il Gran Premio di Austria sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su TV8, mentre su corrieredellosport.it sarà possibile seguire LIVE la gara.

Il programma completo:

Venerdì 8 luglio



PL1: 13:30

Qualifiche: 17:00

Sabato 9 luglio



PL2: 12:30

Gara sprint: 16:30

Domenica 10 luglio



Gara: 15:00