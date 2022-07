F1 Gp Austria, diretta sprint race: dove vederla in tv

SPIELBERG - Scatta la sprint race del Gran Premio d'Austria, undicesimo appuntamento stagionale del mondiale Formula 1. Dopo le tensioni in casa Ferrari in seguito al risultato di Silverstone, ricomincia la caccia alla Red Bull di Max Verstappen da parte di Charles Leclerc e Carlos Sainz. La giornata si apre con la seconda sessione di prove libere, in programma sabato 9 luglio alle ore 12:30, mentre la sprint race prenderà il via alle 16:30 per la durata di 24 giri e al massimo un'ora. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà possibile vedere la sprint race in differita.