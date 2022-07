F1, Gp d'Austria: le Ferrari comandano le FP2

SPIELBERG - Le Ferrari guidano il gruppo nella seconda e ultima sessione di prove libere nell'ambito del Gp d'Austria. Sul circuito di Spielberg, infatti, è Carlos Sainz a far segnare il miglior tempo in 1:08.610, con soli 50 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Charles Leclerc. Leggermente più staccato il poleman Max Verstappen, a +0.168. Appena più dietro, le due ottime Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon, che si dimostrano ancora competitive nel Red Bull Ring. Ora l'appuntamento è per le ore 16:30, quando si correrà la seconda sprint race della stagione.