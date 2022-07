F1, Leclerc: "Sprint race complicata, passo simile con Verstappen"

SPIELBERG - Charles Leclerc appare soddisfatto dopo il secondo posto nella sprint race del Gp d'Austria . Sul tracciato di Spielberg, undicesimo appuntamento del mondiale F1 , il monegasco della Ferrari ha confermato il risultato delle qualifiche, e potrà quindi tentare l'attacco a Max Verstappen in gara. "È stato complicato. La prima parte della gara abbiamo dovuto gestire, ma Max era molto veloce e ha spinto veloce fin da subito. Io ho controllato all’inizio con l’idea di attaccare alla fine, poi c’è stata quella piccola battaglia con Carlos. Poi da lì ho iniziato a spingere ma i passi erano molto simili", il suo commento.

Sul duello con Sainz

Leclerc è quindi consapevole che servirà una grande partenza per impensierire il campione del mondo in carica: "Speriamo di poter partire bene come oggi e mettere più pressione a Max". Infine, commentando la bagarre iniziale con Sainz, e alla luce di quanto successo settimana scorsa a Silverstone, Leclerc spera si possa lavorare di più di squadra: "Sì, spero che domani riusciamo a collaborare".