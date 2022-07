F1, Magnussen: "Ho avuto un problema al motore, ho pregato che non esplodesse"

ROMA - "Ho avuto un piccolo problema al motore che mi ha fatto sentire a disagio, perché temevo che il motore esplodesse, non sarebbe la prima volta quest’anno. Anche se si bloccava ogni volta che mettevo il piede sull’acceleratore, l’auto continuava ad andare e sono riuscito a segnare dei punti. Non è stato l’ideale, ma siamo comunque riusciti a chiudere con entrambe le nostre vetture in zona punti, quindi è perfetto per noi". Kevin Magnussen ha parlato così dopo l'ottavo posto nel Gran Premio d'Austria, undicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota della Haas ha raccontato dei problemi avuti alla monoposto durante la gara, che non gli hanno impedito di concludere in zona punti.