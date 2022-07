F1, Albon: "Modifiche importanti alla vettura, la base di partenza è buona"

ROMA - "Abbiamo più downforce, questo è palese ed è la cosa più importante. Ora dobbiamo cercare di avere un miglior bilanciamento e abbiamo tutto il resto della stagione per farlo. La base di partenza è buona : non è una macchina complessa in questo senso, e possiamo svilupparla". Alexander Albon ha parlato così degli aggiornamenti per la sua vettura dopo il Gran Premio d'Austria , undicesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il pilota della Williams , dodicesimo al traguardo, si è mostrato soddisfatto dei progressi fatti dalla monoposto, oltre che ottimista per le gare a venire.

Le parole di Albon

Abbiamo apportato una modifica piuttosto importante alla vettura - ha aggiunto Albon -. Si tratta di unafilosofiadiversa, che richiede molto più tempo per essere compresa. Si tratta di una sorta di reset. Lo si vede anche dalle altre vetture, come l’Aston Martin, che hanno un nuovo pacchetto e lo stanno imparando. A ogni modo in Austria in certi momenti ero in decima posizione, mi ha fatto molto piacere. Era la prima gara vera e propria con il nuovo pacchetto aerodinamico. Impareremo molto, esamineremo i dati e capiremo dove siamo forti e dove siamo deboli. È stato un vero e proprio secondo debutto per la macchina".