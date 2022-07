F1, Mick Schumacher: "Avrei potuto raggiungere la zona punti molto prima"

ROMA - "Ora siamo a 12 punti, e sarebbero stati 14 se nella gara di Silverstone fossi arrivato in settima posizione. Le ultime due gare sono state ottime per la squadra: due volte di fila sia io che Kevin Magnussen siamo andati a punti. Per certi versi non era previsto, per quanto mi riguarda devo dire che avrei potuto raggiungere la zona-punti molto prima. Avevamo una macchina forte all’inizio dell’anno". Mick Schumacher ha parlato così dopo il sesto posto nel Gran Premio d'Austria, undicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Quello di Spielberg è il miglior risultato raggiunto dal pilota tedesco in un anno e mezzo, ma il figlio d'arte sottolinea come questi traguardi potessero essere raggiunti già negli ultimi mesi.