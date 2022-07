Ben Sulayem: "F1 Commission? Se la maggioranza è felice va bene così"

ROMA - "In Austria abbiamo avuto una riunione della F1 Commission molto proficua. Non sarebbe bello se tutti fossero arrabbiati. Ma è chiaro che è impossibile rendere tutti felici. Ma se solo alcuni sono un po’ arrabbiati e la maggioranza è felice, allora va bene così ". Mohammed Ben Sulayem ha parlato così ai microfoni di "Speedweek" riguardo alla decisione del comitato della Formula 1 di applicare una serie di nuove regole a partire dal prossimo Gran Premio del Belgio. Il presidente della FIA si è mostrato risultato del dialogo avuto con le varie parti nel Circus, nonostante alcune polemiche sulle decisioni prese.

Le parole di Ben Sulayem

"Capisco che tutti vogliano ottenere il meglio per loro stessi in incontri di quel tipo, ed è quello che voglio anche io, che desidero il meglio per lo sport- ha aggiunto Ben Sulayem -. La FIA è l’ente regolatore e come presidente, devo rappresentare le associazioni affiliate. I rapporti con la Formula 1 sono eccellenti, parlo con Stefano Domenicali quasi ogni giorno. E concordiamo sul fatto che la stabilità dei regolamenti sia essenziale".