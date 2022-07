Fia, arriva un regalo alla Mercedes

I soliti sospetti. Cosa mai sarebbe la Formula 1 se non esistessero, intervallate da momenti fisiologici, spy story, veleni, permali, spifferi o, appunto, sospetti? Gli ingredienti ci sono tutti. In questa versione riveduta e corretta, sul piatto abbiamo un regolarmento che cambia, una frattura netta fra i team, e una misteriosa avvocatessa svizzera. Cherchez la femme, e la si trova subito: si chiama Shaila Ann Rao ed è stata nominata all’inizio dell’anno direttore esecutivo della F.1 in quota Fia . Il fatto è che fino all’inverno scorso la Rao, che conosce cinque lingue ed è assai introdotta nell’ambiente, lavorava in Mercedes , a stretto contatto con Toto Wolff .

La nomina non era passata inosservata: il team principal della Ferrari, Mattia Binotto , all’annuncio del suo arrivo parlò di «seria preoccupazione» per un ruolo così delicato ricoperto da una persona vicina a Brackley . La preoccupazione è diventata qualcosa in più grazie al nuovo regolamento sul saltellamento delle vetture a fondo piatto, il “porpoising”, che dopo avere devastato le ambizioni della Mercedes ad inizio stagione, ora sembrava un problema risolto. Se non lo era ancora, ci ha pensato la Fia a farlo: a partire dal GP del Belgio è infatti prevista l’introduzione di una Metrica di Oscillazione Aerodinamica che i team non potranno superare. Per garantire che ciò si applichi a tutti i concorrenti, la Fia sta introducendo misure che metteranno fuori legge gli espedienti con cui alcuni team riuscirebbero a far flettere i loro fondi per migliorare le prestazioni. Attenzione: non si parla di team che abbiano violato la legge, perché per tutti, nessuno escluso, i controlli Fia sono sempre stati rigidissimi, ma azzera il vantaggio di chi finora lo ha sfruttato meglio, avendo trovato il giusto compromesso fra regolamento e nuovo fondo piatto.

Parola magica

La frattura è stata immediata e netta: da una parte Ferrari e i suoi “clienti” come Haas e Alfa Romeo-Sauber, Red Bull, Williams e Alpha Tauri, dall’altra la Mercedes, ma anche McLaren, Aston Martin e Renault. Cioè da un lato chi è in testa, dall’altro chi arranca. E poi, il metodo: per cambiare le regole servono sette voti su dieci, e qui sono sei, ma l’asso di briscola la Federazione lo ha calato usando una parola che va oltre la maggioranza assoluta: sicurezza. Citando solo di striscio l’incidente di Zhou, dove la sua Alfa Romeo ha preso il volo, la Fia è entrata a gamba tesa ricordando che è «responsabilità e prerogativa della FIA intervenire per questioni di sicurezza e il motivo per cui i regolamenti consentono di adottare tali misure è proprio quello di permettere di prendere decisioni senza essere influenzati dalla posizione competitiva in cui si trovano i singoli team».

Così, a partire dal GP del Belgio, la Fia renderà obbligatorio il sistema, ma i team potranno utilizzare la metrica a partire dal GP di Francia del prossimo weekend per comprenderla meglio. Tutti, compresi gli scontenti, compresi chi, avendo trovato riscontri dall’applicazione del regolamento in vigore, stava approntando con quelle norme la vettura 2023. E tra queste, non c’era la Mercedes.