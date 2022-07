F1, Horner: "Mi aspetto una Mercedes veloce in Francia"

Le parole di Horner

"Mi aspetto una lotta a sei, è una cosa favolosa per i fan - continua Horner sulla gara in programma il 24 luglio -. Si faranno coinvolgere, cosa che a volte può essere d’aiuto e a volte d’intralcio in una battaglia per il campionato del mondo. Ma mi aspetto che ora la Mercedes vada a segno regolarmente, e ci sfidi”.