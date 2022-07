F1, Ocon: "Wolff fondamentale per me, io e Alonso siamo alla pari"

ROMA - Esteban Ocon si prepara alla dodicesima tappa della Formula 1 , quella francese del Paul Ricard, che per lui significa Gran Premio di casa. Mentre al Red Bull Ring il pilota della Alpine ha collezionato la sua 100esima partenza nel mondiale , sul circuito di casa il 25enne di Évreux vuole fare bella figura. " È sicuramente una gara speciale . È la prima volta nella mia carriera che guido su un circuito con una tribuna a me intitolata. Ci saranno molti amici. È fantastico. È una settimana impegnativa, ma fa parte del gioco", ha detto Ocon in un'intervista a Speedweek, dove ripercorre le tappe della sua carriera. " Senza Toto Wolff non sarei in Formula 1 , devo tanto a lui. Ci sentiamo spesso", ha detto il francese.

Le parole di Ocon

Il pilota Alpine si lascia andare ai ricordi e racconta: "I momenti più belli sono stati sicuramente il debutto (Belgio 2016 con la Manor, ndr), poi il terzo posto in griglia a Spa 2018, il primo podio a Sakhir 2020 e ovviamente la vittoria in Ungheria lo scorso anno". La stagione 2022 si sta rivelando altalenante, anche alla luce dei recenti aggiornamenti tecnici: "Abbiamo fatto buoni progressi e stiamo sempre lottando per i primi dieci posti adesso. C'è ancora molta strada da fare per raggiungere la vetta, ma il potenziale c'è". Poi un commento su Fernando Alonso, suo compagno di scuderia: "Ci sproniamo a vicenda e siamo praticamente alla pari. È positivo che abbiamo una sana rivalità e questo spinge la squadra in avanti. Spero che anche lui possa imparare qualcosa da me".