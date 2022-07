F1, Norris: "Da quando è alla Mercedes, Russell è diventato più serioso"

ROMA - Per un pilota di Formula 1, passare in un team importante come la Mercedes è sempre una sfida. Va migliorato non solo lo stile di guida, ma la pressione e la nuova collocazione impongono anche uno smussamento degli angoli del proprio carattere. È questa la tesi dietro le parole, raccolte da "Motorsport" di Lando Norris, pilota McLaren, sul suo collega in Mercedes, George Russell: "Penso che sia un pilota molto concreto, ma le persone cambiano a causa della pressione e del nervosismo di essere in Formula 1 con una squadra più grande. Una volta lì, non vuoi mai essere visto come quello che commette errori e quindi ti comporti in modo più serio".