F1, Verstappen: "Speravo nel podio, ottima strategia"

BUDAPEST - Max Verstappen vince il Gp d'Ungheria e si conferma leader della classifica generale. Il pilota della Red Bull, nonostante partisse decimo, è riuscito a compiere una rimonta da urlo ed a tagliare il traguardo per primo. "Ammetto che non credevo del tutto nella vittoria. Speravo di avvicinarmi al podio, ma le condizioni in pista erano insidiose. La nostra strategia è stata ottima, ci siamo fermati nel momento corretto" ha dichiarato il campione del mondo in carica nell'intervista post-gara.