F1, Piastri in Alpine: prenderà il posto di Alonso dal 2023

ROMA - L'Alpine ha annunciato la line-up per la prossima stagione di Formula 1 . Oscar Piastri , come rivela il comunicato della scuderia francese, prenderà il posto di Fernando Alonso (che ha firmato per Aston Martin) e farà coppia con Esteban Ocon, che viene confermato anche per il 2023.

La carriera di Piastri

Oscar Piastri è nato il 6 aprile 2001 a Melbourne e inizia ad avvicinarsi alle corse con i kartodromi locali. Vince i primi tornei australiani e debutta in Europa nel 2016. Nello stesso anno viene notato da Christian Horner, oggi team principal della Red Bull e allora numero uno del team Arden International. L'anno successivo fa il suo debutto nella Formula 4 britannica, dove si piazza secondo. Nel biennio 2020-2021 per Piastri arriva la consacrazione: vince da rookie sia il campionato di Formula 3 che la Formula 2. All'inizio di questo periodo, l'australiano entra nella Academy Renault e da lì entra in orbita Alpine. Nei test di fine stagione dell'anno scorso ha preso contatti per la prima volta con una Formula 1. Ora il suo sogno si realizza e sarà pronto a scendere in pista, raccogliendo l'eredità pesante di un due volte campione del mondo come Fernando Alonso.