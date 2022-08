F1, Hamilton: "Siamo costanti, ora mancano solo le prestazioni"

ROMA - La Mercedes sembra aver messo alle spalle le difficoltà di inizio stagione, ed è ora entrata stabilmente nella top-3 in griglia, nonostante Red Bull e Ferrari (al netto di errori e problemi tecnici vari) siano ancora più veloci. E proprio la prestazione delle Frecce d'Argento è l'aspetto su cui Lewis Hamilton auspica un repentino miglioramento. Il campione britannico è infatti soddisfatto dei miglioramenti avuti finora, ma nel suo intervento a Viaplay ha fatto capire di non volersi accontentare: "In questa stagione abbiamo dovuto affrontare un processo per migliorare la vettura, ed è fantastica la costanza che abbiamo avuto nelle ultime gare. Però ci manca ancora la prestazione: il potenziale c'è, ma abbiamo dovuto depotenziare la vettura per limitare il porpoising. Quindi, bene l'affidabilità, ma per salire sul podio non basta: servono le prestazioni".