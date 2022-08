F1, ecco la data del Gp di Las Vegas: si correrà il 18 novembre

ROMA - Sarà uno degli eventi più attesi della Formula 1 2023 e ora il Gran Premio di Las Vegas ha una data . Il circuito attorno all'iconica "Strip" verrà infatti inaugurato sabato 18 novembre 2023 , con la tappa in Nevada che prenderà il via giovedì 16 novembre. A confermarlo è una lettera di Liberty Dice - controllata di Liberty Media -, confermata dallo "Sport Business Journal". Un altro dettaglio che si trova nelle 17 pagine scritte dalla società riguarda la durata del contratto, con il Gran Premio di Las Vegas che resterà in calendario fino al 2027.

Gp Las Vegas: i dettagli

Per assicurarsi di organizzare un evento da sogno, Liberty Media ha acquisito un terreno di oltre 39 acri a Est del circuito, dal valore di 240 milioni di dollari, da destinare alle esclusive strutture del paddock e all'accoglienza dei tifosi. Il circuito avrà inoltre a disposizione 900 marshal, 1.200 estintori, 15 gru e 18 ambulanze e carri attrezzi. Nella lettera di Liberty Dice si fa inoltre riferimento alla fascia oraria da dedicare alle attività in pista, che non dovrà superare l'1:30 di notte locali (10:30 italiane). La tappa di Las Vegas sarà inoltre la penultima del Mondiale 2023, con il paddock che si sposterà ad Abu Dhabi per l'appuntamento finale: una sfida logistica importante per la Formula 1, che si prepara a far rivivere il Gran Premio di Las Vegas, dopo il grande successo della gara a Miami.