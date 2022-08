F1, Tost: "Solo Leclerc può impensierire Verstappen"

ROMA - Franz Tost , team principal dell' AlphaTauri , è stato il primo a credere in Max Verstappen assieme a Helmut Marko . Allora, L'austriaco nato a Trins era allora responsabile della Toro Rosso in Formula 1 e racconta ai tedeschi di "F1-Insider" del suo primo contatto con Max Verstappen: " La prima volta che l’ho visto era al Nurburgring e correva nei kart . Poi l’ho di nuovo incontrato al Norisring, fine settimana dove ha vinto tutte e tre le gare in programma ed era reduce da un’altra tripletta a Spa Francorchamps in Belgio, dove sul bagnato ha corso una gara a sé, come se le sue traiettorie fossero asciutte. Mi ha ricordato immediatamente Michael Schumacher , perché era evidente il fatto che ci si trovasse davanti ad un mega talento".

Tost su Leclerc

Poi nel 2015 l'esordio da 17enne con la Toro Rosso in una sessione di prove libere in Giappone, che Tost racconta così: "Non ha mai avuto problemi con la velocità della F1. Mi ricordo quando a Suzuka disputo la prima sessione di prove libere in carriera su un tracciato molto selettivo senza avere nessun problema. Nelle prime gare ha avuto qualche incidente di troppo, ma adesso guida veramente ad un livello molto alto e secondo me non abbiamo ancora visto il suo massimo splendore". Poi il team manager dell'AlphaTauri aggiunge: "Solo Leclerc può impensierirlo e tenere il suo passo. Mentre credo che l’inesorabile trascorrere del tempo abbia già tolto qualcosa a Lewis Hamilton. Abbiamo ricevuto tante critiche quando lo abbiamo fatto debuttare nel 2015, non aveva nemmeno la patente di guida, ma Verstappen ha sempre avuto tutto sotto controllo".