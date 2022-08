F1, Norris: "Buoni progressi, il podio a Imola mi ha fatto impazzire"

Le parole di Norris

Per la McLaren il problema è il passo gara. Troppo il distacco nelle varie domeniche dalle Alpine, dirette concorrenti per il quarto posto costruttori. Con Norris che afferma: "In qualifica siamo tutti molto vicini, di domenica invece il gap è troppo grande. Dobbiamo migliorare in questo senso. Il nostro punto forte è l'affidabilità, anche sul piano dei pit stop. Fin qui però la crescita c'è stata e continueremo a fare progressi anche dopo questa pausa", ha concluso il 22enne.